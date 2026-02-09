Atalanta Cremonese Palladino sfida il tabù neopromosse | obiettivo Europa e continuità

Oggi l’Atalanta affronta la Cremonese nel match che può segnare una svolta importante per la stagione. La squadra di Palladino cerca di superare il tabù delle neopromosse e di confermarsi in zona europea. L’allenatore punta sulla continuità e sulla voglia di vincere davanti ai propri tifosi, in un momento cruciale del campionato. È la partita della verità per la Dea, che vuole dimostrare di aver raggiunto una buona solidità.

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

