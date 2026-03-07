Coppa del mondo sci Laura Pirovano vince anche la seconda discesa

Laura Pirovano ha conquistato la sua seconda vittoria in due giorni nella discesa di Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. Dopo aver vinto venerdì la prima gara, la sciatrice si è ripetuta anche nella seconda discesa, confermando il risultato e mantenendo il primo posto in classifica. La competizione si è svolta oggi tra le montagne italiane, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

Roma, 7 mar. (askanews) – Bis di Laura Pirovano che dopo il successo di venerdì, il primo in carriera, ha vinto anche la seconda discesa di coppa del mondo in Val di Fassa a passo San Pellegrino. E anche oggi – imponendosi in 1'20?91 con un finale folgorante – la trentina ha vinto per un solo centesimo di vantaggio – 28 cm – sulla austriaca Cornelia Huetter. Terza a soli cinque centesimi la svizzera Corinne Suter. Con questa eccezionale doppietta l'atleta trentina é ora al comando della classifica di disciplina con 426 punti, quando manca una gara alla fine della stagione. Dietro di lei la tedesca Emma Aicher con 408. In classifica per l'Italia in questa seconda discesa di passo San Pellegrino ci sono poi più indietro Nicol Delago (nona) e Sofia Goggia (undicesima).