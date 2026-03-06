Coppa del Mondo sci a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa | vince per un centesimo

Nella discesa della Val di Fassa, Laura Pirovano ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci, battendo la concorrente più vicina di un solo centesimo. La gara si è svolta a Passo San Pellegrino, dove la sciatrice trentina ha ottenuto il risultato più rapido, segnando il miglior tempo e facendo registrare un successo importante nella sua carriera.

(Adnkronos) – La Volata di Passo San Pellegrino battezza la prima, grande vittoria per la trentina Laura Pirovano in Coppa del mondo di sci. Dopo 29 piazzamenti fra le top 10 (di cui 11 fra le top 5) e nessun podio, arriva per la 28enne finanziera di Spiazzo, la giornata più bella. E questa volta i centesimi sono dalla sua parte, grazie al tempo di 1'21"40, che significa un solo centesimo meglio della tedesca Emma Aicher, mentre sono 29 i centesimi di vantaggio sulla terza classificata, l'americana Breezy Johnson. Un tabù finalmente sfatato, scrive la Fisi, sulla pista di casa, ottimamente preparata dagli organizzatori e che oggi metteva in scena il recupero della discesa cancellata a Crans Montana, per poi proporre un'altra discesa e un superG nel week-end.