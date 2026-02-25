Asili nido comunali da marzo apertura pomeridiana in quattro strutture

Il servizio a tempo pieno non comporterà alcun aggravio di costi della retta per le famiglie. L’apertura pomeridiana, attivata in via sperimentale, servirà valutarne l’estensione ad altri plessi già dal prossimo anno L’Amministrazione comunale amplia il servizio degli asili nido comunali con l’attivazione dell’apertura pomeridiana gratuita in quattro strutture cittadine. Gli asili di Acquicella Porto, Forlanini, via del Nespolo e Galermo, a partire dal prossimo 2 marzo, saranno aperti fino alle 16,30. Il provvedimento, spiegano dal Comune, nasce dall’ascolto diretto delle famiglie e dall’esito di un’esplorazione effettuata tra i genitori dei bambini che ha evidenziato la necessità di estendere l'orario di apertura. L’apertura pomeridiana sarà attivata in via sperimentale, con l’obiettivo di valutare l’estensione ad altri plessi già dal prossimo anno qualora ci fosse una specifica richiesta delle famiglie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

