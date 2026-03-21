Ascolti tv venerdì 20 marzo | The Voice Generations GF Vip

Venerdì 20 marzo 2026, i dati di ascolto televisivi mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Generations. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 GF Vip. Su Italia 1 Wonder Woman. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 20 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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