Ascolti tv venerdì 20 marzo | The Voice Generations GF Vip

Da tpi.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo 2026, i dati di ascolto televisivi mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, venerdì 20 marzo   2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Generations. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 GF Vip. Su Italia 1 Wonder Woman. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 20 marzo  2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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