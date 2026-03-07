Ascolti tv venerdì 6 marzo | The voice generations Io sono Farah Propaganda Live

Venerdì 6 marzo 2026 sono stati diffusi gli ascolti tv dei principali programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 è andato in onda The Voice generations, mentre su La7 è stato trasmesso Propaganda Live. Tra le proposte televisive del giorno ci sono stati anche Io sono Farah e altri programmi di intrattenimento e approfondimento. I dati di ascolto relativi a questi programmi sono stati pubblicati dall'istituto di rilevazione.

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice generations. Su Rai 2 le paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Su Rai 3 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Top Gun Maverick. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 6 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l'ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.