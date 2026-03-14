Venerdì 13 marzo 2026, i programmi più seguiti in televisione sono stati The Voice Generations su Rai 1, Io sono Farah su Rai 2 e Aquaman su Italia 1. I dati degli ascolti mostrano quale trasmissione abbia attirato il pubblico più numeroso, con dettagli su share e visualizzazioni registrate durante la serata. La programmazione televisiva di quella sera ha visto queste tre produzioni primeggiare negli ascolti.

Ascolti tv venerdì 13 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 13 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Generations. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Aquaman. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 13 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 13 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 13 marzo: The Voice Generations, Io sono Farah, Aquaman

Articoli correlati

Ascolti tv venerdì 6 marzo: The voice generations, Io sono Farah, Propaganda LiveASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice generations.

Ascolti TV Venerdì 6 Marzo 2026. Super Scotti al 28.8%, The Voice Generations 18.7%, Io Sono Farah 14.7%Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations ha catturato l’attenzione di 2.

Contenuti utili per approfondire The Voice Generations

Temi più discussi: Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di The Voice Generations (contro Io sono Farah 2); Ascolti tv ieri (6 marzo): Antonella Clerici supera Io Sono Farah e conquista nuovamente il venerdì con il suo esperimento; The Voice Generations, stasera 13 febbraio: le anticipazioni; The Voice Generations, stasera 13 febbraio: le anticipazioni.

The Voice Generations – 13 marzo – Rai1Su Rai1 nuova puntata di The Voice Generations. Conduce Antonella Clerici. I coach sono Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt ... bitculturali.it

The Voice Generations, 13 marzo su Rai 1: seconda puntata di Blind Auditions con Bertè, Arisa e ClementinoThe Voice Generations venerdì 13 marzo su Rai 1: Antonella Clerici con Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Blind Auditions con Super Blocco e Cut. lifestyleblog.it

The Voice Generations, le pagelle: Arisa prenota Rocco Hunt (8), Nek idolo delle mamme (7) e figuraccia Studio 3 (5) x.com

Seconda puntata di "The Voice Generations" con Antonella Clerici. Ancora Blind Auditions, ecco le squadre. - facebook.com facebook