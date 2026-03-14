Venerdì 13 marzo 2026, gli ascolti televisivi sono stati dominati dai programmi in prima serata, con The Voice Generations, Io sono... e Quarto Grado che si sono confrontati sul palinsesto. I dati ufficiali mostrano quale show ha registrato il maggior numero di spettatori, mentre i numeri complessivi rivelano le preferenze del pubblico di quella sera. La sfida tra i programmi si è svolta su più reti nazionali, attirando un’ampia fascia di telespettatori.

La Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di venerdì 13 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata con The Voice Generations condotto da Antonella Clerici e nel preserale con L’Eredità, ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 supera tutti con La Ruota della Fortuna. Ecco i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 13 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera Ascolti tv 13 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, The Voice Generations: 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 13 marzo chi ha vinto The Voice Generations, Io sono Farah e Quarto Grado

Articoli correlati

Ascolti tv ieri venerdì 6 marzo chi ha vinto tra Paralimpiadi, The Voice, Io sono Farah e Quarto GradoLa Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 6 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto GradoLa Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 13 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a The Voice Generations

Temi più discussi: Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di The Voice Generations (contro Io sono Farah 2); Ascolti tv 6 marzo, vittoria per 'The Voice Generations'; Ascolti tv ieri venerdì 6 marzo chi ha vinto tra Paralimpiadi, The Voice, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti tv ieri (6 marzo): Antonella Clerici supera Io Sono Farah e conquista nuovamente il venerdì con il suo esperimento.

Ascolti tv venerdì 13 marzo: The Voice Generations, Io sono Farah, AquamanAscolti tv 13 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri venerdì 13 marzo chi ha vinto The Voice Generations, Io sono Farah e Quarto GradoLa Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di venerdì 13 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata ... virgilio.it

Seconda puntata di «The Voice Generations»: stessa storia, stesso posto e solita cascata di lacrime. Il rischio glicemia in queste Blind Audition è talmente alto che servirebbe l’insulina nel kit di sopravvivenza del telespettatore, travolto da uno spin-off che trasf - facebook.com facebook

The Voice Generations, le pagelle: Arisa prenota Rocco Hunt (8), Nek idolo delle mamme (7) e figuraccia Studio 3 (5) x.com