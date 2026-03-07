Venerdì 6 marzo, gli ascolti tv hanno visto confrontarsi diverse trasmissioni in prima serata. Le Paralimpiadi invernali, The Voice, Io sono Farah e Quarto Grado sono stati i programmi protagonisti della serata, attirando rispettivamente il pubblico di appassionati di sport, musica, storie di vita e inchieste giornalistiche. La sfida tra queste trasmissioni si è svolta secondo i dati di ascolto ufficiali.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 6 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in prima serata con The Voice Generations condotto da Antonella Clerici e nel preserale con L’Eredità, ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 batte tutti con La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 6 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera Ascolti tv 6 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, The Voice Generations: 2. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 6 marzo chi ha vinto tra Paralimpiadi, The Voice, Io sono Farah e Quarto Grado

Ascolti tv ieri venerdì 20 febbraio chi ha vinto tra L'Eredità, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto GradoLa Rai cala il tris nella giornata di venerdì 20 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri venerdì 27 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Io sono Farah e Quarto GradoSanremo pigliatutto nella giornata di venerdì 27 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Tutti gli aggiornamenti su The Voice.

Temi più discussi: Al via The Voice Generations; Torna il terzo spin-off di The Voice: Generations, sempre con Antonella Clerici; Ascolti tv 4 marzo: Stasera tutto è possibile batte Vanina 2 e Cocciante, i dati di De Martino e Scotti; C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset.

Ascolti tv venerdì 6 marzo: The voice generations, Io sono Farah, Propaganda LiveAscolti tv 6 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri venerdì 6 marzo chi ha vinto tra Paralimpiadi, The Voice, Io sono Farah e Quarto GradoAscolti tv venerdì 6 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Paralimpiadi invernali, The Voice Generations, Io sono Farah e Quarto Grado. virgilio.it

Il primo appuntamento con le Blind Auditions si chiude così: voci incantevoli e storie emozionanti. Chi vi ha colpito di più #TheVoiceGenerations ogni venerdì in prima serata su Rai1 e RaiPlay - facebook.com facebook

La concorrente Liliana è stata Vocal Coach di Ignazio Boschetto, uno dei tre talentuosi cantanti de Il Volo #TheVoiceGenerations x.com