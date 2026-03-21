Artena Incidente stradale su Via Velletri Rimasta coinvolta una Ducati St4 Il conducente trasferito al pronto soccorso

Poco prima di mezzogiorno ad Artena, su Via Velletri vicino alla rotatoria con Via Valle, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Ducati St4. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

ARTENA – Poco prima di mezzogiorno, ad Artena, su Via Velletri – a ridosso della rotatoria incrocio con Via Valle dell’Oste – un incidente stradale ha visto coinvolto un motociclista che è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza che ha trasportato il centauro in Pronto Soccorso a Colleferro. La moto coinvolta è una Ducati ST4. Non sono ancora del tutto chiare le cause dell’incidente e se nell’incidente sono rimasti coinvolti eventuali altri veicoli. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Artena. Incidente stradale su Via Velletri. Rimasta coinvolta una Ducati St4. Il conducente trasferito al pronto soccorso Articoli correlati Leggi anche: Incidente stradale, giovanissima investita e trasportata al pronto soccorso L'incidente stradale, poi picchia la compagna al pronto soccorso: arrestatoPrima un incidente stradale, poi una lite degenerata in violenza all'interno del pronto soccorso di Viterbo. Contenuti e approfondimenti su Via Velletri Velletri, incidente all’incrocio col semaforo guasto: ferita una donnaUn incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Velletri, all’incrocio tra via Vecchia Napoli e via della Caranella, dove da diverse ... castellinotizie.it Grave incidente sulla Velletri–Nettuno: feriti trasportati in ospedale in codice rossoBrutto incidente stradale lungo la Strada Provinciale Velletri–Nettuno, che segue la via dei Cinque Archi, al confine tra il territorio di Velletri e ... castellinotizie.it