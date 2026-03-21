Artena Incidente stradale su Via Velletri Rimasta coinvolta una Ducati St4 Il conducente trasferito al pronto soccorso

Da cronachecittadine.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima di mezzogiorno ad Artena, su Via Velletri vicino alla rotatoria con Via Valle, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Ducati St4. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

ARTENA – Poco prima di mezzogiorno, ad Artena, su Via Velletri – a ridosso della rotatoria incrocio con Via Valle dell’Oste – un incidente stradale ha visto coinvolto un motociclista che è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza che ha trasportato il centauro in Pronto Soccorso a Colleferro. La moto coinvolta è una Ducati ST4. Non sono ancora del tutto chiare le cause dell’incidente e se nell’incidente sono rimasti coinvolti eventuali altri veicoli. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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© Cronachecittadine.it - Artena. Incidente stradale su Via Velletri. Rimasta coinvolta una Ducati St4. Il conducente trasferito al pronto soccorso

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