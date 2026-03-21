Sabato 21 marzo 2026, alle 09:54, l’Ufficio Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale organizza a Roma un’esposizione di quindici opere realizzate da giovani migranti. L’evento si svolge nel centro della città e mira a promuovere il confronto attraverso l’arte. La mostra intende mettere in luce le creazioni di artisti emergenti provenienti da contesti migratori.

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 09:54, l’Ufficio Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale dà il via a un’iniziativa artistica nel cuore di Roma. Al Mercato Centrale di via Giolitti prenderà avvio nel pomeriggio la mostra Giovani d’Oggi, che presenta quindici opere create da giovani migranti e rifugiati. Questa esposizione, legata alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, rimarrà aperta al pubblico fino al 27 marzo. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’arte in uno strumento di inclusione sociale e dialogo. L’iniziativa nasce dal contest DiscriminAZIONE lanciato sulla piattaforma U-Report On The Move durante il 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte contro razzismo: 15 opere di giovani migranti a Roma

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, Neil El Aynaoui incontra i giovani: il calcio contro il razzismo

Leggi anche: InControCulture 2026: tre giorni a Roma contro ogni forma di razzismo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arte contro razzismo 15 opere di...

Discussioni sull' argomento NEXT GEN FEST: SPORT E CULTURA CONTRO IL RAZZISMO; Louis Armstrong, la musica oltre il razzismo.

UNICEF/Giornata contro razzismo: inaugurazione mostra Giovani d’oggi, 15 opere di giovani rifugiati e migrantiUNICEF: inaugurazione dell'esposizione artistica Giovani d'oggi, 15 opere di giovani rifugiati e migranti sul tema delle discriminazioni e dell'inclusione. newtuscia.it

Scuole contro il razzismo a Roma, premiazione del concorso alla NuvolaSi è tenuta al Roma Convention Center (La Nuvola) la Giornata finale del concorso Scuole Contro il Razzismo promosso dalla Città metropolitana di Roma Capitale ... msn.com

Finché resta luce. A Bevagna una nuova rassegna multidisciplinare fa incontrare arte ed eccellenza enogastronomica http://ow.ly/OQHC106w9tL #tuttoggi #ComunicatiStampa #Foligno #bevagna #evidenza #foligno facebook

Chiesetta altomedievale di San Martino di Giove a Pietrafitta (CS), inizio edificazione nel IX secolo d.C. e restaurata nel 1184 dai Cistercensi dopo un terremoto. Fu l'ultima dimora dell'abate Gioacchino da Fiore dove morì nel 1202. #Calabria #arte #beauty #H x.com