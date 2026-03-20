InControCulture 2026 | tre giorni a Roma contro ogni forma di razzismo

Da oggi al 26 marzo, il Municipio XIV di Roma ospita InControCulture 2026, una rassegna di tre giorni dedicata a eventi culturali, artistici e sportivi. La manifestazione si svolge a Monte Mario e Primavalle e coinvolge diverse location del quartiere. L’obiettivo principale è promuovere iniziative contro ogni forma di razzismo attraverso spettacoli, mostre e incontri pubblici.

Cosa: InControCulture 2026, rassegna di eventi culturali, artistici e sportivi.. Dove e Quando: Municipio XIV (Monte Mario e Primavalle), Roma; il 21, 22 e 26 marzo 2026.. Perché: Promuovere l’inclusione e la lotta alle discriminazioni in occasione della Giornata Internazionale contro il razzismo.. Roma si prepara a celebrare la Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale con un’iniziativa di grande respiro sociale e civile. Il Municipio XIV, nell’area di Monte Mario e Primavalle, ospiterà la seconda edizione di “InControCulture 2026”, un fitto calendario di appuntamenti gratuiti pensati per coinvolgere la cittadinanza, con un’attenzione particolare al mondo delle scuole e delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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