Armand Duplantis viaggia nel tempo e verga la storia | record del mondo l’asta si inchina per la 15ma apoteosi

Armand Duplantis ha stabilito un nuovo record del mondo di salto con l’asta con un salto di 6,31 metri durante una tappa del World Indoor Tour a Uppsala, in Svezia. La competizione si è svolta in una manifestazione di livello silver, secondo circuito internazionale di atletica al coperto. La prestazione rappresenta la quindicesima volta che l’atleta supera questa misura, lasciando un segno importante nella storia di questa disciplina.

Armand Duplantis ha firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta, volando a 6.31 metri in quel di Uppsala (Svezia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 ha regalato un’autentica magia al pubblico accorso per assistere dal vivo a questo evento organizzato proprio dal fuoriclasse svedese e che gli è stato intitolato (la kermesse, riservata esclusivamente alla sua disciplina di elezione, si chiama Mondo Classic). Il 26enne si è reso protagonista di un cammino impeccabile, superando sempre al primo tentativo le quote con cui ha dovuto fare i conti: è entrato in gara a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Meeting di Parigi 2026: Mondo Duplantis in gara all'atletica al Stade Charléty.

Armand Duplantis vola a 6,30 metri! Ai Mondiali di Tokyo il suo 14° record mondiale nel salto con l'astaNuovo record del mondo per Armand Duplantis che ai Mondiali di Tokyo salta 6.30 metri e si candida ancora una volta come uomo dell'anno dell'atletica internazionale. Lo svedese, dopo aver vinto l'oro ... huffingtonpost.it

Se Armand Duplantis facesse altri sportAi Mondiali di atletica leggera di Tokyo l’astista svedese Armand Duplantis ha fatto il suo 14esimo record del mondo: 6 metri e 30 centimetri. Duplantis ha fatto il suo nuovo record al terzo e ultimo ... ilpost.it