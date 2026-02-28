Emmanouil Karalis pesca la misura vertiginosa! Secondo di sempre supera Bubka e attacca il record mondiale di Duplantis!

Emmanouil Karalis ha stabilito un nuovo record personale durante i Campionati Nazionali Indoor a Paiania, superando la seconda miglior misura di sempre e battendo il record di Bubka. La sua prestazione ha catturato l’attenzione degli appassionati di atletica, dimostrando un salto che ha sorpreso tutti, con una misura che si avvicina ai record mondiali di Duplantis. La giornata si è conclusa con un risultato che rimarrà nella memoria di molti.

Emmanouil Karalis ha firmato la prestazione a effetto della giornata dedicata ai vari Campionati Nazionali Indoor di atletica in giro per il mondo, inventandosi una magia ben oltre le aspettative della vigilia in quel di Paiania. Il fuoriclasse greco ha illuminato il salto con l'asta, issandosi alla vertiginosa quota di 6.17 metri e diventando così il secondo atleta di sempre in questa specialità a livello mondiale: fino a stamattina vantava un personale di 6.08, di fronte al proprio pubblico si è migliorato di nove centimetri in un colpo solo, superando due mostri sacri come l'ucraino Sergey Bubka (6.15) e il francese Renaud Lavillenie (6.16).