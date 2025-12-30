Influenza cresce la diffusione della variante K | contagi e ricoveri in aumento

In Italia, la variante K del virus influenzale sta determinando un aumento dei casi e dei ricoveri. Nella scorsa settimana sono stati registrati quasi un milione di contagi, evidenziando una diffusione crescente. È importante monitorare l’andamento dell’epidemia per valutare eventuali misure di prevenzione e tutela della salute pubblica.

Quasi un milione di casi in una settimana. In Italia continua a crescere il numero di infezioni legate alla variante K del virus influenzale. Nella settimana compresa tra il 15 e il 21 dicembre i contagi stimati sono stati circa 950mila, in netto aumento rispetto agli 800mila della settimana precedente. L'incidenza è salita a 17,1 casi ogni 1.000 assistiti, contro i 14,7 registrati nei sette giorni precedenti. Picco atteso durante le festività. L'aumento dei casi era ampiamente previsto dagli esperti, che avevano segnalato un possibile picco durante il periodo natalizio, favorito da cene, pranzi e incontri familiari.

