Oggi alle 19 la Pallamano Ariosto affronta in trasferta il Mezzocorona in una partita decisiva per la salvezza. La sfida si disputa a Mezzocorona e rappresenta un momento cruciale per la squadra ferrarese, che cerca di ottenere un risultato positivo in questa partita che può determinare il suo futuro nel campionato. La partita è considerata uno spareggio importante per entrambe le formazioni.

Trasferta che vale un’intera stagione per la Pallamano Ariosto. Oggi con fischio di inizio alle 19 la formazione ferrarese renderà visita al Mezzocorona. Scontro diretto tra ultima contro penultima, quando mancano appena tre giornate al termine della stagione, e per la Securfox si presenta l’opportunità per salvare un intera stagione. Probabilmente ultimo treno disponibile da prendere al volo, considerando come tornare dalla trasferta trentina, con i due punti in tasca consentirebbe all’Ariosto di operare il sorpasso nei confronti di Mezzocorona, quasi all’ultimo sprint in questa corsa per evitare l’ultima posizione che significherebbe retrocessione diretta, alla serie inferiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ariosto a Mezzocorona. E’ uno spareggio salvezza

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