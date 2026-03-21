Argentina convoca due giovani talenti del Como ma esclude Lautaro Martinez

L'Argentina ha annunciato la convocazione di due giovani giocatori del Como per le prossime amichevoli, mentre ha deciso di non includere Lautaro Martinez. La selezione si concentra su nuovi talenti, lasciando fuori l'attaccante che ha avuto un ruolo importante in passato. La lista ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore, con attenzione rivolta alle scelte della nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MIAMI GARDENS, FLORIDA – 10 OTTOBRE: Nicolas Paz dell’Argentina sceglie la porta durante l’amichevole internazionale contro il Venezuela, svoltasi allo Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. In questo incontro, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2025, il giovane talento argentino ha mostrato le sue abilità in un contesto di alto profilo. (Foto di Rich StorryGetty Images) L’Argentina ha recentemente annunciato la convocazione di due talenti emergenti del Como, Nico Paz e Maxi Perrone, per le prossime amichevoli. Sorprendentemente, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez non farà parte della squadra, restando a casa per recuperare da un infortunio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Argentina convoca due giovani talenti del Como, ma esclude Lautaro Martinez. Articoli correlati Lautaro Martinez infortunato: buone notizie 'Argentina, Chivu respiraL'Inter resta in tensione dopo la sconfitta in Norvegia, una serata che ha lasciato tracce non solo sul piano tecnico ma anche su quello fisico. Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina tranquillizzano Chivu: l’indiscrezione sul capitano nerazzurrodi Redazione Inter News 24Infortunio Lautaro Martinez, arrivano importanti rassicurazioni dall’Argentina sulle condizioni del capitano dell’Inter Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lautaro Martinez Temi più discussi: Chiesa torna in Nazionale dopo quasi due anni: l'eroe di Euro2020 convocato da Gattuso per i playoff Mondiali; Argentina, anche il ct Scaloni guarda il Como: convocati due giocatori, Lautaro out; Chiudere Open Var? Meno si fa, meglio è, Allegri sugli arbitri dopo gli errori delle utime giornate; La rivincita di Tomas Palacios che ora sogna i Mondiali: l'ex meteora di Inter e Monza convocato dall'Argentina. Lautaro fuori, il Como alza la voce: i convocati dell’Argentina di ScaloniL'albiceleste impegnata nell'amichevole contro il Guatemala: il ct decide di lasciare a riposo il capitano dell'Inter e convoca due giocatori della squadra di Fabregas ... tuttosport.com Argentina, anche il ct Scaloni guarda il Como: convocati due giocatori, Lautaro outAi Mondiali in programma quest'estate l'Argentina avrà il compito di difendere il titolo vinto nell'inverno del 2022. La nazionale di Scaloni nella prima sosta del 2026 si preparerà alla Coppa del Mon ... msn.com Rischiereste Lautaro Martinez in campo nella sfida contro la Fiorentina: SÌ o NO facebook #LautaroMartinez lavora per tornare in campo L'argentino è fermo da metà febbraio a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, nel mirino del Toro c'è la Roma x.com