Argentina 1976 identità ritrovate

Daniel e Florencia sono fratelli e sono stati separati durante il periodo della dittatura militare in Argentina. Daniel è nato nel 1977 all’interno di un centro clandestino di detenzione a Banfield, dove era tenuto prigioniero. La loro storia si collega a un passato segnato da violenze e privazioni, e ora cercano di ricostruire le proprie identità dopo aver vissuto anni di segretezza e sofferenza.

Reportage Un documentario sulle drammatiche vicende della famiglia Santucho e di altri desaparecidos è l'occasione per incontrare Daniel e Florencia, uno protagonista, l'altra co-autrice del film Reportage Un documentario sulle drammatiche vicende della famiglia Santucho e di altri desaparecidos è l'occasione per incontrare Daniel e Florencia, uno protagonista, l'altra co-autrice del film Daniel e Florencia sono fratello e sorella. Daniel è nato nell’ex Pozo di Banfield – un centro clandestino di detenzione, tortura e sterminio – nel 1977 nell’Argentina della dittatura cívico-militar che Videla e i suoi sodali ribattezzarono Proceso de Reorganización Nacional, semplicemente Proceso poi per necessità di sintesi e istinti di normalizzazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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