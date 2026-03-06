Identità radici e musica | da Perugia una conversazione internazionale tra Italia Stati Uniti e Argentina

Da Perugia, una puntata di Fast News Platform ha riunito rappresentanti di Italia, Stati Uniti e Argentina per discutere di identità, radici e musica. Durante l'incontro, sono state condivise storie personali e riflessioni culturali, creando un ponte tra i diversi continenti. La conversazione ha coinvolto ospiti provenienti da vari background, offrendo uno spaccato delle diverse prospettive nazionali sui temi affrontati.

Un dialogo tra continenti, tra storie personali e identità culturali, quello andato in scena durante una nuova puntata di Fast News Platform, la piattaforma di approfondimento collegata al gruppo editoriale del quotidiano online La Prima Pagina. A condurre l’incontro è stato il giornalista ed editore Antonio Nesci, collegato da Perugia, che ha guidato una conversazione con ospiti provenienti da diverse parti del mondo: l’Argentina, gli Stati Uniti e l’Italia. Tra i protagonisti dell’incontro c’era Liliana Di Masi, collegata dall’Argentina, che ha portato il suo contributo raccontando il forte legame con le proprie radici familiari. Accanto a lei Attilio Carbone, in collegamento da New York, e il saggista e critico musicale Francesco Cataldo Verrina, residente a Perugia da molti anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

