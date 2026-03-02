Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976 la mostra

Dal 20 marzo al 3 maggio 2026, Palazzo Merulana a Roma accoglie la mostra dedicata a Francesco Vaccarone, che copre il periodo tra il 1970 e il 1976. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Elena e Claudio Cerasi e curata dalla direzione artistica di Coopculture. L’esposizione presenta una selezione di opere e materiali relativi all’attività dell’artista durante quegli anni.

Dal 20 marzo al 3 maggio 2026 Palazzo Merulana, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi e gestito e valorizzato dalla direzione artistica di Coopculture, ospita la mostra "Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976". Un intenso progetto espositivo dedicato a una figura centrale e oggi sorprendentemente ancora poco raccontata della cultura italiana del secondo Novecento. L'esposizione, a cura di Umberto Croppi e Paolo Asti, prodotta dall'associazione Startè, nasce dal desiderio di riportare luce su un artista poliedrico, capace di attraversare oltre sessant'anni di sperimentazione mantenendo sempre vivo un dialogo serrato tra ricerca formale, impegno civile e riflessione sul ruolo dell'immagine nella società contemporanea.