Norton-Cuffy Juve | cosa serve per far partire l’assalto Ottolini già si è mosso per il suo pupillo

Norton-Cuffy rappresenta un potenziale obiettivo per la Juventus, ma sono necessari alcuni passaggi per avviare concretamente l’interesse. Ottolini, già coinvolto in passato con il giocatore, si è mosso per facilitare il trasferimento. Analizziamo cosa serve ancora per portare avanti l’operazione e quali sono le prossime tappe per definire il futuro del giovane talento.

Norton-Cuffy Juve: cosa serve per far partire l’assalto. Ottolini si è già mosso per colui che ha scoperto e portato in Serie A. Il mercato della Juventus per la fascia destra entra in una fase calda, con un obiettivo chiaramente identificato nel mirino del nuovo Direttore Sportivo Marco Ottolini. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il profilo prioritario è quello di Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno attualmente in forza al Genoa. Il legame con Ottolini e il monitoraggio continuo. L’interesse per il calciatore inglese non è casuale: Ottolini è considerato il suo “scopritore” avendolo portato in Liguria proprio durante la sua precedente esperienza come dirigente del Grifone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve: cosa serve per far partire l’assalto. Ottolini già si è mosso per il suo pupillo Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, l’esterno può partire già a gennaio: il Genoa direbbe di sì di fronte a questa offerta! Le ultimissime Leggi anche: Norton-Cuffy Inter, il Genoa fa muro e blinda l’esterno inglese: per averlo già a gennaio serve un’offerta monstre! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve su Norton-Cuffy, la strategia bianconera; Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti; Norton-Cuffy, Perin, Adzic e il… bocciato di Spalletti: calciomercato, la Juve si muove; Juventus, Perin può sbloccare l'arrivo di Norton-Cuffy: l'idea dei bianconeri e come realizzarla. Juve su Chiesa e Norton-Cuffy. Cancelo al Barça - Cancelo va al Barcellona La Juventus accelera sul calciomercato e lavora su più fronti. tuttojuve.com

