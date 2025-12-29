McKennie spunta una destinazione a sorpresa in Serie A | questo ex Juve si è già mosso per l’americano! Ultimissime novità
JuventusNews24 aggiorna sulle ultime novità riguardanti Weston McKennie, ex centrocampista bianconero. Recentemente sono emerse indiscrezioni su una possibile destinazione in Serie A, sorprendendo gli appassionati. L’americano si sarebbe già mosso in vista di un nuovo ingaggio. Ecco le informazioni più recenti e le prime ipotesi sul suo futuro nel campionato italiano.
McKennie, destinazione sorprendente in Serie A: questo ex Juve vuole l’americano! Ultimissime novità sul suo futuro. Mentre la squadra festeggia i tre punti conquistati a Pisa, negli uffici della Continassa tiene banco una questione spinosa che rischia di turbare il mercato invernale: il futuro di Weston McKennie. Il contratto del centrocampista statunitense, in scadenza al termine della stagione attuale, è diventato uno dei temi più caldi in casa Juventus. Nonostante la ritrovata centralità nel progetto tecnico, lo stallo sul rinnovo ha aperto la porta a scenari imprevisti, che potrebbero vedere il texano lasciare Torino pur restando all’interno dei confini della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Vlahovic Tottenham, spunta questa opzione a sorpresa per il futuro del serbo: l’attaccante della Juve apre alla destinazione! Ultimissime
Leggi anche: Locatelli via dalla Juve, spunta uno scenario a sorpresa: potrebbe finire in Ligue 1, magari con questo scambio! Le ultimissime sul regista
“Se pensiamo che Mckennie sia forte é un problema “ Questa è la frase che troppo spesso ho letto. La cambierei un po in: “se pensiamo che mckennie non sia fondamentale, allora questo si che è un problema “ Sa far tutto, lo metti in fascia e fa assist, lo metti - facebook.com facebook
Ma quale esubero! Le sorprendenti stat di #McKennie x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.