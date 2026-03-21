Arezzo 30enne ucciso con un colpo di pistola | fermato il presunto autore

Arezzo, un uomo di 30 anni è stato ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava in città. Il presunto autore dell’omicidio, un 35enne, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni, il movente sarebbe di natura passionale. La vittima e l’indagato sono entrambi di origini locali. La vicenda si è svolta nel cuore di Arezzo.

Un movente di tipo passionale avrebbe spinto un 35enne ad aprire il fuoco contro un suo compaesano di 30 anni. L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il presunto responsabile è in stato d’arresto Una violenta sparatoria consumatasi nella notte tra il 20 e il 21 marzo ha lasciato sotto shock la frazione di Olmo, nel comune di Arezzo. Insomma, la classica cittadina dove sembra non succedere “mai niente”, invece è bastato appena qualche minuto per lasciare la comunità sgomenta per la morte di un uomo ucciso a colpi di pistola. Stando alle prime ricostruzioni, il tragico evento è avvenuto in un piazzale che fiancheggia un locale molto frequentato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Arezzo, 30enne ucciso con un colpo di pistola: fermato il presunto autore Articoli correlati Leggi anche: Uccide a colpi di pistola un 30enne ad Arezzo: fermato il presunto killer Leggi anche: Arezzo: ucciso a colpi di pistola nella notte dopo lite, fermato presunto killer Tutto quello che riguarda Arezzo 30enne ucciso con un colpo di... Temi più discussi: Omicidio a Olmo di Arezzo: uomo ucciso con un colpo di pistola, arrestato il presunto responsabile; Omicidio nella notte alla rotonda di Olmo, ucciso con 4 colpi di pistola; Uccide l'amico con un quattro colpi di pistola: arrestato dalla squadra mobile. La vittima aveva 30 anni; Omicidio nella notte a Olmo: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, fermato un 35enne. Arezzo, 30enne ucciso a colpi di pistola: fermato presunto autoreOmicidio poco prima di mezzanotte, nella zona di Olmo, ad Arezzo. Un uomo di origini albanesi di 30 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco davanti a un locale. È successo nei pressi di una rot ... tg24.sky.it Omicidio a Olmo in provincia di Arezzo, 30enne ucciso dopo una lite: arrestato il presunto killerOmicidio a Olmo: un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dopo una lite. Arrestato il presunto colpevole. Proseguono le indagini ... virgilio.it Ogni giorno, da 473 anni, qualcuno entra nel Palazzo della Fraternita dei Laici ad Arezzo, impugna una manovella e carica a mano lo stesso orologio. Non è un'esibizione. Non è un rito folkloristico. È manutenzione ordinaria. Siamo in Piazza Grande, una dell facebook Omicidio la notte scorsa a Arezzo. La vittima è un uomo di origine straniera: sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. Tutto è avvenuto fuori da un locale. Da quanto appreso una persona sarebbe stata fermata dalla polizia. Le indagini sono condotte dalla s x.com