Arezzo 30enne ucciso con un colpo di pistola | fermato il presunto autore

Da ildifforme.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, un uomo di 30 anni è stato ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava in città. Il presunto autore dell’omicidio, un 35enne, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni, il movente sarebbe di natura passionale. La vittima e l’indagato sono entrambi di origini locali. La vicenda si è svolta nel cuore di Arezzo.

Un movente di tipo passionale avrebbe spinto un 35enne ad aprire il fuoco contro un suo compaesano di 30 anni. L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il presunto responsabile è in stato d’arresto Una violenta sparatoria consumatasi nella notte tra il 20 e il 21 marzo ha lasciato sotto shock la frazione di Olmo, nel comune di Arezzo. Insomma, la classica cittadina dove sembra non succedere “mai niente”, invece è bastato appena qualche minuto per lasciare la comunità sgomenta per la morte di un uomo ucciso a colpi di pistola. Stando alle prime ricostruzioni, il tragico evento è avvenuto in un piazzale che fiancheggia un locale molto frequentato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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