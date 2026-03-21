Un uomo di 30 anni è stato colpito a morte con una pistola vicino a una rotatoria a Olmo, alle porte di Arezzo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fermato il presunto autore del gesto. La zona è molto frequentata, con un locale, attività commerciali e altri edifici nelle vicinanze.

Un omicidio avvenuto vicino a una rotatoria a Olmo, alle porte di Arezzo. Nelle vicinanze, un locale molto frequentato, attività commerciali e altri edifici. La vittima è un uomo di trent’anni, ucciso con quattro colpi di pistola da un uomo di 35. Entrambi di origine albanese e residenti nella zona, si conoscevano: secondo quanto ricostruito, tra loro c’è stato un contrasto, le cui cause sono ora al vaglio della Squadra mobile. Poco prima della mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, un avventore ha dato l’allarme, facendo intervenire poco dopo la polizia. I soccorsi però sono stati inutili: il trentenne è stato trovato senza vita in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccide a colpi di pistola un 30enne ad Arezzo: fermato il presunto killer

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