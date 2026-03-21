Nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2026 ad Arezzo, un uomo di 30 anni di origine albanese è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. Dopo un episodio di lite, le forze dell’ordine hanno fermato un sospettato ritenuto responsabile dell’omicidio. L’intera vicenda si è svolta nel centro della città, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base dello scontro.

AREZZO – Omicidio nella notte fra il 20 e il 21 marzo 2026, ad Arezzo. Un 30enne di origine albanese è stato ucciso da alcuni colpi d’arma da fuoco. Il presunto autore, anche lui albanese, un uomo di 35 anni, è stato già identificato e fermato dalla polizia. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto e appurare eventuali moventi. Secondo le prime informazioni emerse i due uomini si conoscevano. Tra loro ci sarebbe stata una lite fuori da un locale, le cui cause sono ora al vaglio della Squadra mobile. Poco prima della mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, è stato dato l’allarme, facendo intervenire tempestivamente la polizia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: ucciso a colpi di pistola nella notte dopo lite, fermato presunto killer

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