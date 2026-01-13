Vintage al chilo shopping all’ex Aem

Il 17 e 18 gennaio, l’ex centrale Aem di Modena ospita ’Unsane Vintage Kilo’, un evento dedicato al vintage al chilo. Durante le due giornate, sarà possibile acquistare capi di abbigliamento uomo e donna a peso, con particolare attenzione alla qualità, all’igiene e all’allestimento. Un’occasione per scoprire vestiti di seconda mano selezionati e presentati in modo curato, promuovendo lo shopping sostenibile e consapevole.

Il 17 e 18 gennaio l'ex centrale Aem di Modena ospita 'Unsane Vintage Kilo', evento dedicato al vintage al chilo di nuova generazione: due giornate di shopping second-hand in cui migliaia di capi uomo e donna vengono proposti a peso, "con un'attenzione rigorosa – viene specificato – alla qualità, all'igiene e alla cura dell'allestimento". Lontano dall'immaginario "delle 'montagne di stracci' e dei fondi di magazzino", Unsane Vintage Kilo spiega che porterà a Modena "un formato di kilo sale costruito come archivio ragionato: ogni capo è selezionato uno a uno, sanificato e rimesso in circolo con l'idea di entrare in un guardaroba destinato a durare nel tempo".

