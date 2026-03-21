Anziana manipolata e isolata a Catania | cercano di sottrarle 3 milioni di euro due indagati

Due persone sono state indagate a Catania dopo che la Polizia ha scoperto un tentativo di sottrarre circa 3 milioni di euro a un’anziana di 85 anni. Gli investigatori hanno intercettato gli indagati mentre eseguivano operazioni finalizzate a impossessarsi del patrimonio della donna, che era stata manipolata e isolata. Le operazioni sono state interrotte prima che si concretizzasse il furto.

La Polizia ha sorpreso gli indagati a compiere una serie di operazioni con lo scopo di appropriarsi del patrimonio della vittima 85enne, ammontante a circa 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Catania, truffa ai danni di un'anziana: due indagatiA Catania la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un 53enne, sottoposto al divieto per 12 mesi di lavorare presso... Anziana con patrimonio da 3 milioni di euro circuita a Catania, la mente della truffa è una fioraiaDue persone sono state sottoposte a misure cautelari nell’ambito di un’indagine della Squadra mobile di Catania per circonvenzione di incapace e...