Antonio Conte non soddisfatto della partita con il Cagliari | ecco cosa non ha funzionato

Antonio Conte ha espresso insoddisfazione per la partita contro il Cagliari, evidenziando alcune criticità nella prestazione della sua squadra. Nel frattempo, il Napoli ha portato a casa i tre punti dalla trasferta e ora si trova a sei punti dall’Inter, che domani scenderà in campo contro il Firenze. La corsa alla Champions League continua con questa situazione di classifica.

Il Napoli ha centrato l’obiettivo della trasferta di Cagliari: conquistare i tre punti per blindare la Champions e continuare a mettere pressione all’Inter che adesso è a solamente sei punti di distanza in attesa di giocare domani a Firenze. I ritorni dei vari calciatori infortunati stanno dando più alternative ad Antonio Conte sul piano tattico, che però deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione. La decisione di schierare contemporaneamente Stanislav Lobotka e Billy Gilmour era funzionale ad aumentare qualità e controllo nella costruzione del gioco. L’idea era quella di gestire meglio il possesso e dettare i ritmi della partita contro un avversario aggressivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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ANTONIO CONTE DOPO PARTITA NAPOLI CAGLIARI | COPPA ITALIA

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