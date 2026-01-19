Juventus cosa non ha funzionato contro il Cagliari Questi dati lo testimoniano | rebus David e l’arrivo di Mateta…L’analisi!

Analizzare le ragioni di una sconfitta è fondamentale per comprendere i punti deboli e migliorare le prestazioni. In questa analisi, si esaminano i fattori chiave che hanno influenzato la partita della Juventus contro il Cagliari, con particolare attenzione alle prestazioni di David e all’impatto di Mateta. Un’analisi obiettiva e dettagliata per ricostruire le dinamiche di una sfida decisiva.

Juventus, quale modulo ha schierato Spalletti contro il Sassuolo? Dalla difesa ai movimenti di Miretti e David. L’analisi tattica di Omar Valentini

L'articolo analizza la scelta tattica di Spalletti nella partita di ieri sera contro il Sassuolo, concentrandosi sul modulo adottato dalla Juventus. Verranno approfonditi gli aspetti difensivi, i movimenti di Miretti e David, e le strategie messe in atto dall'allenatore. Un'analisi dettagliata per comprendere le scelte tecniche e tattiche della Juventus in questa occasione.

Juventus, cosa non ha funzionato nella sconfitta di Napoli

Dopo la sconfitta a Napoli, la Juventus si trova ad affrontare numerose incognite. La trasferta nel capoluogo campano ha sollevato dubbi su molteplici aspetti della squadra, coinvolgendo giocatori, staff e società. Analizzare cosa non ha funzionato è fondamentale per comprendere le possibili strategie di ripresa e miglioramento futura.

Juventus il problema era Vlahovic: 28 punti in 11 partite, Spalletti ha trovato in David la chiave - I dati sembrano mostrare una verità incontrovertibile con 28 punti in 11 partite senza il serbo. calciomercato.it