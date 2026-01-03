Leao dopo Cagliari-Milan | La partita è nei dettagli Ecco cosa ci ha detto Allegri nell’intervallo
Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Rafael Leao ha commentato l'incontro, sottolineando l'importanza dei dettagli nel risultato finale. L’attaccante rossonero ha condiviso alcune riflessioni e ha menzionato le parole di Allegri durante l’intervallo, offrendo un’analisi sulla gara che si è disputata alla Unipol Domus di Cagliari nella 18ª giornata di Serie A 2025-2026.
Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Allegri nel post-partita di Atalanta-Milan: “Ecco cosa ho detto alla squadra nell’intervallo”
Leggi anche: Milan Lazio, Allegri nel post partita: «Confusione negli ultimi minuti. Dobbiamo mantenere umiltà, Leao può fare la differenza. Espulsione? Ecco cosa ho detto all’arbitro»
Leao verso il recupero, Gabbia ancora a parte; Milan verso Cagliari: Leao corre in campo, Gabbia ci prova; Quando torna Leao: gioca Cagliari-Milan? Le ultime sulle sue condizioni dopo l'infortunio col Torino; Allegri, emergenza attacco: Nkunku out, vediamo quanto reggono Pulisic e Leao. E su Conte vs Marotta....
Milan, Leao torna e stende il Cagliari: vittoria di corto muso e primo posto in classifica - La squadra di Allegri vince di misura contro il club sardo, sorpassando l'Inter e conquistando la vetta in campionato ... tuttosport.com
Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao (6,5) ritrova il gol, Modric (7) infinito, Kilicsoy (5,5) insufficiente - Il Milan apre la 18a giornata di Serie A con una vittoria pesantissima sul campo del Cagliari. msn.com
Cagliari-Milan 0-1: Leão torna e segna, i rossoneri iniziano col botto il nuovo anno e volano in vetta - Il Milan gioca un bel secondo tempo e batte il Cagliari con Leão: rossoneri momentaneamente primi davanti all'Inter. eurosport.it
FT | CAGLIARI 0-1 MILAN Con il gol di Leao e senza subire nulla dopo i primi dieci minuti di partita, il #Milan espugna Cagliari ed è momentaneamente primo in classifica - facebook.com facebook
#Leao torna e va subito in campo: contro il Cagliari titolare dopo quasi un mese #milanpress x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.