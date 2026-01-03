Leao dopo Cagliari-Milan | La partita è nei dettagli Ecco cosa ci ha detto Allegri nell’intervallo

Da pianetamilan.it 3 gen 2026

Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Rafael Leao ha commentato l'incontro, sottolineando l'importanza dei dettagli nel risultato finale. L’attaccante rossonero ha condiviso alcune riflessioni e ha menzionato le parole di Allegri durante l’intervallo, offrendo un’analisi sulla gara che si è disputata alla Unipol Domus di Cagliari nella 18ª giornata di Serie A 2025-2026.

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

