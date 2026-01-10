Una violenza che lascia senza fiato | il video del funerale di Aurora Livoli uccisa a Milano
Il video del funerale di Aurora Livoli, tragicamente uccisa a Milano, mostra la cerimonia celebrata questa mattina nella chiesa di Giovanni Battista a Monte San Biagio, Latina. Un momento di raccoglimento e rispetto, che rende omaggio alla memoria della giovane. Per approfondire i dettagli dell’evento e le circostanze, continua a leggere.
La cerimonia si è tenuta questa mattina nella chiesa di Giovanni Battista a Monte San Biagio (Latina). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lo zio di Aurora Livoli, scappata da Latina e trovata morta a Milano: “Fuggita senza soldi, come è arrivata lì?”
Leggi anche: I funerali di Aurora Livoli, violentata e strangolata: “Brutalità e sofferenza che lasciano senza fiato”
In centinaia per i funerali di Aurora Livoli: "Una violenza che lascia senza fiato" - L'arcivescovo di Gaeta che ha celebrato i funerali della 19enne a Monte San Biagio, centinaia in chiesa per l'addio. rainews.it
I funerali di Aurora, 'una violenza che lascia senza fiato' - "È difficile farsi ragione di tanta brutalità e sofferenza, una violenza e follia che ci lascia senza fiato. msn.com
I funerali di Aurora Livoli, violentata e strangolata: “Brutalità e sofferenza che lasciano senza fiato” - A Monte San Biagio l’ultimo salito alla 19enne uccisa a Milano da Emilio Gabriel Valdez Velazco, assassino reo confesso ... ilgiorno.it
