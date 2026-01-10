Una violenza che lascia senza fiato | il video del funerale di Aurora Livoli uccisa a Milano

Il video del funerale di Aurora Livoli, tragicamente uccisa a Milano, mostra la cerimonia celebrata questa mattina nella chiesa di Giovanni Battista a Monte San Biagio, Latina. Un momento di raccoglimento e rispetto, che rende omaggio alla memoria della giovane. Per approfondire i dettagli dell’evento e le circostanze, continua a leggere.

I funerali di Aurora, 'una violenza che lascia senza fiato' - "È difficile farsi ragione di tanta brutalità e sofferenza, una violenza e follia che ci lascia senza fiato. msn.com

I funerali di Aurora Livoli, violentata e strangolata: “Brutalità e sofferenza che lasciano senza fiato” - A Monte San Biagio l’ultimo salito alla 19enne uccisa a Milano da Emilio Gabriel Valdez Velazco, assassino reo confesso ... ilgiorno.it

Ciò che è avvenuto a Minneapolis lascia senza parole per la gravità della violenza contro lo stato di diritto. Hanno ucciso una donna indifesa, Renee Good, una poetessa madre di 3 figli. La mia solidarietà e vicinanza a chi sta manifestando e il mio cordoglio p x.com

Il Vangelo certamente non si lascia intimidire da quanti si fanno forti con la violenza ma in realtà sono solo poveri uomini privi della Luce del cielo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.