Omicidio Antonella Lopez a Molfetta | Michele Lavopa condannato a 18 anni e 8 mesi

Michele Lavopa è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per l’omicidio di Antonella Lopez. La ragazza di 19 anni è stata uccisa per errore nella discoteca Bahia a Molfetta, tra il 21 e il 22 settembre scorso. La sentenza arriva dopo un processo in cui Lavopa ha ammesso di essere il responsabile dell’omicidio, che ha sconvolto la comunità locale.

E' stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione Michele Lavopa, il 22enne reo confesso dell'omicidio di Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore mentre si trovava nella discoteca Bahia a Molfetta, in provincia di Bari, la notte tra il 21 e il 22 settembre 2024. Quattro anni e mezzo invece per Eugenio Palermiti Junior, nipote del boss mafioso di Japigia, anche lui imputato per essere entrato armato nel locale. La sparatoria avvenne alla discoteca Bahia di Molfetta. Antonella Lopez fu uccisa al Bahia di Molfetta con un colpo di pistola destinato in realtà a Eugenio Palermiti.

