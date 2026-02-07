Nuovo stadio Bologna la svolta di Lepore! Il sindaco apre a questa ipotesi arrivano aggiornamenti importanti sull’impianto rossoblù

Il sindaco Lepore ha fatto un passo importante, aprendo alla possibilità di costruire un nuovo stadio a Bologna. Dopo settimane di incertezze, ora si fanno più concrete le ipotesi per il futuro dell’impianto rossoblù. Nei prossimi mesi, si attendono dettagli e decisioni definitive su un progetto che potrebbe cambiare il volto della squadra e della città.

Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, non si preoccupa per la corsa alle candidature a sindaco di Bologna in vista delle Comunali del 2027.

Il sindaco Lepore rassicura: i 40 milioni per il restyling dello stadio Dall'Ara ci sono e, se servirà, si cercheranno altri fondi.

Stadio Bologna, il sindaco Lepore sul restyling: Pronti a trovare nuovi fondiIl primo cittadino ha spiegato che i 40 milioni previsti per ora sono confermati: Le risorse ci sono e saranno, ma come finanziamo quest'opera è un tema che dobbiamo affrontare sulla base dei tempi d ... ilrestodelcarlino.it

Stadio Dall’Ara, Lepore: I 40 milioni restano, pronti a trovare altri fondiIl sindaco conferma la disponibilità del Comune a finanziare il restyling della struttura, ma il futuro del progetto dipende dai tempi e dalle decisioni del Bologna ... bolognatoday.it

