Le associazioni animaliste hanno presentato un ricorso contro l’ordinanza di abbattimento delle nutrie, una specie considerata alloctona. La decisione di intervenire con questa misura ha generato tensioni e opposizioni, portando a un ostacolo legale che potrebbe influenzare le prossime mosse delle autorità. La questione resta al centro di un confronto tra le esigenze di tutela ambientale e la difesa degli animali.

Il contrasto alle nutrie vede l’ostacolo delle associazioni animaliste. L’ordinanza di abbattimento della specie alloctona deve ora confrontarsi con un ricorso. Da anni il territorio portuense vede sul proprio suolo la massiccia presenza delle nutrie, che rappresentano una minaccia per la conservazione della biodiversità e non solo: minaccia i riflessi diretti sulla sicurezza idraulica e anche l’attività di derivazione irrigua. La situazione critica, denunciata dal Consorzio di Bonifica Pianura attraverso un comunicato stampa, ha visto l’intervento del sindaco Dario Bernardi. Il primo cittadino, il 6 marzo, ha emesso un’ordinanza nella quale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nutrie, gli animalisti contro l’abbattimento

Articoli correlati

Leggi anche: Protesta alla Reggia, il deputato Borrelli e gli attivisti contro l'abbattimento dei lecci: "Incomprensibile"

Un cavallo scivola e muore durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore. La rabbia degli animalisti contro gli organizzatori: “Questa morte non è una fatalità”Il cavallo è scivolato sull'asfalto bagnato mentre trainava una carrozza e non si è più rialzato.

Ho incontrato una nutria disorientata #nutria #salvataggio #wildorange #amore

Una selezione di notizie su Nutrie gli animalisti contro...

Temi più discussi: Nutrie, gli animalisti contro l’abbattimento; Nutria salvata da Lav e vigili del fuoco. L’animale era nel giardino di un asilo; Caccia a cinghiali, colombi e nutrie. Oltre 30 mila abbattimenti: Sono specie dannose.

Sperimentazione animale. Gli animalisti manifestano contro, i ricercatori lanciano una petizione a favoreLa vivisezione è antiscientifica e responsabile di un numero spaventoso di vittime umane e animali, sostiene Animal Amnesty. Sul sito del Mario Negri parte la raccolga firme: Sosteniamo le ragioni ... quotidianosanita.it

Animalisti, No ai 400mila euro per il mattatoio di Prosecco: scelta contro il benessere animaleIl Partito Animalista Italiano – Friuli Venezia Giulia prende posizione contro la riattivazione dell’impianto di macellazione di Prosecco, già chiuso in passato per fallimento e oggi destinatario di u ... triestecafe.it

“Un pranzo nutrie-nte”: il sindaco di Gerre de’ Caprioli (CR) Michel Marchi, balzato agli onori delle cronache qualche anno fa per aver mangiato una nutria, ci riprova. Pranzo della domenica decisamente alternativo. Non è una provocazione: “è una nutria al 10 - facebook.com facebook

Per me una simpatica sopresa a #PADOVA (in centro, sul Tronco Maestro che lambisce il vecchio Ghetto) vedere, tra Nutrie e Gallinelle d'Acqua, non un comune Cormorano, o un Marangone dal Ciuffo, bensì un meno frequente e più esile MARANGONE MIN x.com