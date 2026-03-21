angelini scontro diretto con san giorgio

L’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta San Giorgio in un match che si gioca al Pala Bcc Romagnolo, dopo aver disputato due partite consecutive in trasferta nel campionato di volley femminile di serie B1. La squadra torna così a giocare davanti al proprio pubblico, in una sfida che vede le due formazioni confrontarsi direttamente.

L’ Elettromeccanica Angelini Cesena torna a disputare un match tra le mura amiche del Pala Bcc Romagnolo, dopo due giornate consecutive trascorse lontano da casa nel campionato di volley femminile di serie B1. Domani, alle 17.30, andrà in scena l’ennesimo scontro diretto: Benazzi e compagne affronteranno infatti le piacentine di Pallavolo San Giorgio. Le bianconere arrivano dal netto successo esterno contro Anderlini Modena e, con 24 punti all’attivo, occupano attualmente l’ottavo posto in classifica. Le emiliane, che inseguono a quota 23, sono invece reduci dalla sconfitta contro Ostiano. Si preannuncia dunque una sfida equilibrata e ad alta tensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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