angelini scontro salvezza con scandicci

L’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta il match decisivo contro lo Scandicci, spinta dalla necessità di evitare la retrocessione. La squadra di casa si presenta con alcune assenze importanti, mentre i sostenitori si auspicano in una vittoria che possa risollevare il morale. Domani alle 17, la palestra di Cesena si riempirà di tifosi pronti a sostenere i propri giocatori dopo un mese di assenza dal pubblico.

L’ Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara a riabbracciare i propri tifosi a un mese dall’ultima gara casalinga: domani, alle 17.30, al Pala Bcc Romagnolo, andrà in scena il delicato scontro salvezza contro il fanalino di coda Scandicci, settore giovanile della blasonata Savino del Bene di serie A1. Le bianconere, terzultime in classifica a quota 11 punti, sono reduci dal ko rimediato a Campagnola Emilia; le toscane, ferme a 7 punti, arrivano invece dalla sconfitta al tiebreak contro San Giorgio Piacentino. Nonostante la posizione in graduatoria, Scandicci nel corso della stagione ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate, riuscendo a strappare punti alle titolate Ostiano e Bologna; Benazzi e compagne sono dunque chiamate a una prova di carattere per riscattare la sconfitta dell’andata e compiere un passo importante nella corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Elettromeccanica Angelini Cesena torna a giocare in casa dopo un mese e si prepara a sfidare Scandicci, fanalino di coda del campionato, domenica 15 febbraio al Pala Bcc Romagnolo.

