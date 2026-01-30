È stato un infarto improvviso a portare via Alessandro Ceccariglia, odontoiatra di 73 anni. Era appena arrivato al bar del centro Salus, quando si è sentito male e non c’è stato nulla da fare. Amici, colleghi e pazienti sono rimasti scioccati dalla notizia della sua scomparsa. La comunità di Grosseto si stringe intorno alla famiglia, mentre si aspetta l’autopsia per chiarire meglio le cause del decesso.

Grosseto, 30 gennaio 2026 – Conosciuto e stimato dalla comunità medica e dai suoi molti pazienti, accuditi nel corso degli anni, la morte di Alessandro Ceccariglia, odontoiatra di 73 anni, ieri ha sconvolto il centro Salus e quanti lo hanno conosciuto. E’ morto proprio lì, Ceccariglia, dove aveva deciso di dedicarsi ancora ai suoi pazienti. Nella struttura che si trova in via Montebianco. La ricostruzione. Il malore improvviso lo ha colto mentre si trovava davanti al bar del centro Salus, nel primo pomeriggio di ieri. Secondo quanto ricostruito, il 73enne era uscito dal suo studio per una breve pausa, per andare al bar che è poco distante dall’ambulatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore fatale al centro Salus, medico stroncato da infarto. Era appena arrivato al bar

