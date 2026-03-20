Sciatore di 50 anni stroncato da un malore sulle piste della Valfurva

Un uomo di circa cinquant’anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi mentre sciava sulle piste di Santa Caterina Valfurva in Alta Valle. Secondo quanto si è appreso, ha avuto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, risultando in un infarto. La vittima si trovava nel comprensorio sciistico quando si è verificato il problema. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Santa Caterina Valfurva (Sondrio), 20 marzo 2026 – Un malore improvviso non ha lasciato scampo a uno sciatore di circa cinquant’anni, nel primo pomeriggio di oggi, stroncato da un infarto mentre si trovava sulle piste di sci del comprensorio di Santa Caterina Valfurva in Alta Valle. La vittima, come ha fatto sapere Areu Lombardia, è stato rinvenuto senza vita in un luogo impervio nelle vicinanze del rifugio Branca, nella zona del lago delle Rosole, a circa 2.500 metri d'altitudine. Quando sono stati allertati i soccorsi – in codice rosso – per lui non c’era più nulla da fare: è stato trovato dai soccorritori esanime, riverso a terra. Ingente il dispositivo dei soccorsi, attivato purtroppo inutilmente: sono subito stati attivati i reparti del Soccorso alpino oltre all’elisoccorso partito dalla provincia di Bolzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciatore di 50 anni stroncato da un malore sulle piste della Valfurva Articoli correlati Trovato uno sciatore morto a Valfurva in Alta Valtellina: ipotesi di un maloreUno sciatore di circa 50 anni è stato trovato a terra nei pressi del rifugio Branca in provincia di Sondrio. Tragedia sulla neve a Livigno: sciatore stroncato da maloreLivigno (Sondrio), 10 gennaio 2026 – Tragedia a Livigno, in provincia di Sondrio. Tutti gli aggiornamenti su Sciatore di 50 anni stroncato da un... Temi più discussi: Sciatore beve alcolici in gara e arriva ubriaco all’ultima gara di Coppa del Mondo; Lo sciatore Paralimpico haitiano Ralf Etienne: Tutto è possibile!; Allerta valanghe: tre distacchi in pochi giorni. L’ultimo sul Presena; Prima neve, raffica di cadute sulle piste: gravi due sciatori. Superlavoro per i soccorritori. Trovato uno sciatore morto a Valfurva in Alta Valtellina: ipotesi di un maloreUno sciatore di circa 50 anni è stato trovato a terra nei pressi del rifugio Branca in provincia di Sondrio. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno constatato il decesso e ipotizzato che abbi ... fanpage.it Sciatore di 21 anni sbatte contro un albero e muore: tragedia a CourmayeurUn ragazzo italiano di 21 anni ha perso la vita dopo essere uscito di pista nel comprensorio sciistico di Courmayeur ... ilfattoquotidiano.it Valanga sul Presena, morto lo sciatore di 19 anni che era stato travolto. - facebook.com facebook SCIATA IN STATO D’EBBREZZA! LO SCIATORE DI FONDO BRITANNICO GLEDHILL BEVE ALCOLICI IN GARA E ARRIVA x.com