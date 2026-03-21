Andrea Delmastro le ombre sui rapporti e le verifiche

Andrea Delmastro è coinvolto in verifiche condotte dalla Procura che riguardano anche il ruolo del clan Senese. Le indagini si concentrano su alcuni aspetti legati ai rapporti tra l'esponente politico e alcune figure vicine al clan. La situazione è al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge diverse persone e si svolge sotto la supervisione delle autorità competenti.

Andrea Delmastro e le verifiche della Procura: il ruolo del clan Senese nello sfondo dell’inchiesta. La posizione del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è tornata al centro dell’attenzione mentre la Procura di Roma conduce accertamenti su alcuni membri della famiglia Caroccia, ritenuta dagli investigatori vicina al clan Senese. Le verifiche riguardano l’ipotesi di intestazione fittizia di beni e possibili operazioni di riciclaggio legate alla gestione della “Bisteccheria d’Italia”, locale romano riconducibile a Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia aggravata dall’agevolazione mafiosa. Nel corso delle indagini è emersa anche la posizione della figlia di un uomo considerato dagli inquirenti vicino al Clan Senese, coinvolta nella società “Le Cinque Forchette srl”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Andrea Delmastro, le ombre sui rapporti e le verifiche Articoli correlati Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Caso Delmastro, le opposizioni: “Commissione Antimafia indaghi sul sottosegretario e i rapporti Caroccia-Senese’“Si dimetta“, “la Commissioni antimafia indaghi”, “la premier Meloni spieghi subiti”. Tutti gli aggiornamenti su Andrea Delmastro Temi più discussi: Chiorino e Delmastro soci di una bisteccheria con la figlia di un mafioso: la rivelazione imbarazza Fratelli d’Italia; Il sottosegretario Delmastro, il prestanome del boss e la lavatrice della Tuscolana: l’affare che scuote il Governo; Delmastro e la società con i Caroccia, il Pd: Ombre inquietanti, il governo chiarisca prima del voto; Delmastro: Io fuori da società con Caroccia appena scoperto chi fosse. Andrea Delmastro in affari con la figlia di un prestanome del clan Senese: Meloni furiosa e spunta una fotoIl sottosegretario alla Giustizia deteneva una quota del 25 per cento della srl Le 5 forchette che gestisce il ristorante Bisteccheria d'Italia a Roma. Il dirigente di FdI ha spiegato: La ragazza non ... today.it Chiorino e Delmastro soci di una bisteccheria con la figlia di un mafioso: la rivelazione imbarazza Fratelli d’ItaliaLa vicepresidente del Piemonte sostiene di non aver saputo chi fosse Mauro Carroccia, da anni al centro delle cronache per la sua vicinanza al clan Senese ... torinotoday.it Si scopre che un sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro, è in affari con la famiglia del prestanome del clan Senese, Mauro Caroccia, in carcere per reati di mafia, che l'ha frequentato fino ad almeno due mesi fa, e il problema è la "manin x.com Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra: prima di uscire per mesi ha schermato il suo nome. (Video fatto da autore con IA). Tutti i particolari su @open_giornaleonline nel link sott facebook