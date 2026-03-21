Andrea Costa torna in campo al PalaRuggi per il quarto sabato consecutivo, questa sera alle 20, affrontando Jesi nella partita di avvio dei playoff. La squadra si presenta con un attacco forte, ma sottolinea l’importanza di migliorare la difesa per ottenere risultati migliori. La sfida rappresenta il primo passo nella fase decisiva della stagione.

Quarto sabato consecutivo in campo per l’ Andrea Costa. Questa sera al PalaRuggi (palla a due alle 20.30, arbitrano Frosolini, Melai e Baldini) l’Up affronta la General Contractor Jesi, prima delle ultime sei sfide che possono disegnare il futuro, nonché la classifica dei biancorossi. Confermati i dieci dell’ultima sfida in casa Andrea Costa, con coach Luca Dalmonte che predica attenzione contro una squadra che sta vivendo un buon momento. "Jesi ha vinto tre delle ultime cinque gare, tra cui l’ultima in casa con Caserta – afferma Dalmonte – e in questo momento è in fiducia. Ha una propensione offensiva molto insidiosa, con grande efficienza nel tiro da tre punti sia per caratteristiche individuali che di squadra, come ha fatto vedere anche domenica scorsa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, con Jesi inizia la volata playoff: "Forte in attacco, serve la migliore difesa"

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