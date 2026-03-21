Anche Bossi capì l' importanza di Roma

Umberto Bossi, noto leader politico, è stato spesso presente sui palchi pubblici con il suo stile diretto, e durante i comizi usava frasi dure e un tono deciso. In incontri riservati, dimostrava di saper negoziare con abilità, mantenendo fede agli impegni presi con i suoi sostenitori. È stato anche osservato mentre disegnava cerchi nell’aria mentre parlava, e si riferiva con il suo tipico modo ai sigari e ai loro odori.

Quel puzzo di sigaro l’ho conosciuto anche io. E con la mano che disegnava un cerchio nell’aria. Un ragionatore, Umberto Bossi, che nei comizi ci andava pesante ma che al tavolo della politica sapeva trattare per portare a casa i risultati promessi al suo popolo. Ci “trattai” anche io. Fu al tempo della devolution, la sfortunata riforma della Costituzione che poi si fermò: probabilmente era troppo presto. C’erano musi lunghi al governo, e trasparivano. Berlusconi era il capo dell’esecutivo - parliamo degli anni tra il 2003 e il 2005 se la memoria non ci inganna - e quella riforma, un federalismo molto spinto, trovava resistenze. A partire da Alleanza Nazionale e certo Fini non lo mandava a dire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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