Preziosi ma anche nocivi | a scuola la sensibilizzazione sull' importanza di smaltire correttamente i RAEE

A scuola si parla sempre più di come smaltire correttamente i rifiuti elettronici. Gli insegnanti spiegano che i rifiuti di apparecchiature elettroniche, anche quelli piccoli, vanno gestiti con attenzione. Alcuni vengono gettati nei contenitori giusti, altri invece finiscono nei cassonetti sbagliati, creando problemi. La campagna educativa punta a far capire che anche i pezzi più piccoli possono essere dannosi se non smaltiti correttamente.

Ce ne sono di molto grandi ma anche di piccolissimi. I primi vengono tendenzialmente smaltiti correttamente, proprio per le loro dimensioni. Non è così, invece, per i secondi che spesso finiscono erroneamente nel bidone del secco-residuo. Stiamo parlando dei RAEE, Rifiuti di Apparecchiature.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

