Il ministro dell’interno ha convocato il comitato antiterrorismo dopo che due anarchici sono morti mentre stavano preparando una bomba. Le forze dell’ordine hanno trovato i corpi in un appartamento durante un intervento di polizia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sulle attività dei due anarchici coinvolti. La scena è stata sottoposta a sopralluogo dagli investigatori per raccogliere prove.

«Sono anarchica. Come anarchica sono nemica di questo Stato come d’ogni altro Stato». Questa frase, pronunciata in aula da Sara Ardizzone, oggi torna negli atti come una chiave di lettura di quanto accaduto giovedì sera a Roma, nel rudere del Casale del Sellaretto, lungo via delle Capannelle, al margine del Parco degli Acquedotti. Sotto il tetto crollato, tra pietre, polvere e materiale da repertare, sono stati trovati i corpi proprio di Ardizzone, 36 anni, e di Alessandro Mercogliano, 53. La prima ipotesi dei soccorritori era quella più semplice: un edificio abbandonato frequentato da senza fissa dimora, ceduto all’improvviso. Le verifiche della Digos, della Scientifica e degli artificieri hanno rapidamente portato altrove: i due preparavano una bomba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anarchici morti preparando una bomba: Piantedosi riunisce il comitato antiterrorismo

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