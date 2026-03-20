A Roma, un casale è crollato a causa di un’esplosione e due persone sono morte. Le autorità ipotizzano che i due anarchici stessero preparando una bomba per un possibile attentato. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero collegate al gruppo dell’anarchico Cospito. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sull’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Tragedia nel parco degli Acquedotti a Roma. Venerdì mattina i vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di persone rimaste sotto le macerie di un casale abbandonato hanno rinvenuto i corpi di un uomo e di una donna, dopo l'allarme lanciato da un runner. La struttura interessata dal crollo è nota come «Casale del Sellaretto» e si trova all’altezza del civico 221 di via delle Capannelle. Solo uno aveva segni di bruciature, mentre l'altro - di sesso femminile - presentava traumi legati al crollo dell’antico casale. Nel primo pomeriggio, è emerso il dettaglio che ha impresso una svolta alle indagini. Il giovane ha... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici. L'ipotesi è che stessero preparando una bomba per fare un attentato

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