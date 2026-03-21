Anarchici morti nel casale a Roma | perquisiti 5 appartamenti indagini sulla filiera dell'esplosivo

Nella capitale, cinque appartamenti sono stati perquisiti dopo l'esplosione in un casale, che ha provocato la morte di anarchici. Le autorità stanno conducendo indagini sulla provenienza dell'esplosivo coinvolto nell'incidente. Contestualmente, al Viminale si è tenuto un incontro del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.

Convocato il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo al Viminale dopo l'esplosione al Parco degli Acquedotti. La Digos ha perquisito cinque appartamenti nella notte e sequestrato del materiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Anarchici morti nell’esplosione del casale a Roma, il custode che ha dato l’allarme: “Una scena mai pensata”Il custode del complesso storico in cui si trova il Casale del Sellaretto nel Parco degli Acquedotti a Roma racconta il momento in cui ha dato... Leggi anche: Anarchici morti nell’esplosione di un casale a Roma: nella bomba un litro di fertilizzante Tutti gli aggiornamenti su Anarchici morti Temi più discussi: Roma, chi erano gli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti in crollo casale; Morti dopo esplosione nel casolare, la pista anarchica e l'ipotesi della bomba artigianale; Casale esploso a Roma, chi erano i due anarchici morti. Lei si professava 'nemica dello Stato'; Esplosione a Roma, morti due anarchici. Anarchici morti nell’esplosione del casale a Roma, il custode che ha dato l’allarme: Una scena mai pensataIl custode del complesso storico in cui si trova il Casale del Sellaretto nel Parco degli Acquedotti a Roma racconta il momento in cui ha dato l'allarme ... fanpage.it Anarchici morti in crollo casale, perquisizioni(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Effettuate nella notte cinque perquisizioni da parte della Digos di Roma nei confronti di appartamenti alla galassia anarchica, dopo la morte di Alessandro Mercogliano e Sara A ... tuttosport.com Cosa sappiamo dell’esplosione in cui sono morti due anarchici a Roma x.com #Roma Potrebbero arrivare dalla natura dell'ordigno che stavano costruendo alcune risposte sul tipo di azione che gli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, morti ieri nel crollo del casale al parco degli Acquedotti, intendevano mettere in atto. facebook