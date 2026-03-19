Zhegrova brilla in allenamento | gran gol alla Continassa i compagni lo celebrano così Cosa è successo oggi – VIDEO

Durante l'allenamento odierno, un esterno offensivo ha realizzato un gol spettacolare alla Continassa, attirando l’attenzione dei compagni che hanno applaudito e celebrato la rete. Il risultato è stato condiviso anche tramite un video diffuso sui social, mostrando la qualità della conclusione e l’entusiasmo del gruppo. La scena ha catturato l’interesse di chi segue da vicino le attività della squadra.

Zhegrova brilla in allenamento, l’esterno offensivo regala spettacolo alla Continassa con una rete meravigliosa che esalta tutto il gruppo. Cosa è successo oggi. La Juventus continua a lavorare intensamente sui campi della Continassa per preparare al meglio i prossimi impegni. Sotto lo sguardo attento di Spalletti, la squadra si concentra sugli schemi offensivi. In questo contesto competitivo, Zhegrova brilla in allenamento mettendosi in luce durante la consueta partitella: il kosovaro ha trovato una conclusione balistica favolosa, scagliando un tiro dalla lunga distanza che si è insaccato imparabilmente, strappando meritati e convinti applausi a tutti i presenti a bordo campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova brilla in allenamento: gran gol alla Continassa, i compagni lo celebrano così. Cosa è successo oggi – VIDEO Articoli correlati Allenamento Juve: Vlahovic subito decisivo in partitella, a segno anche Milik. Cosa è successo oggi alla Continassa – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, i due bomber tornano in campo e lasciano subito il segno nella partitella ma è il serbo a rubare la... Allenamento Juve: i retroscena in vista dell’Inter. Cosa è successo alla Continassa – VIDEOCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Una raccolta di contenuti su Zhegrova brilla Gran gol di Zhegrova in allenamento: i compagni entusiasti corrono ad abbracciarloQuesta mattina, la Juventus ha lavorato alla Continassa e durante la partitella Edon Zhegrova ha segnato un gol meraviglioso dalla distanza. Il club bianconero, tramite Instagram, ha mostrato ... tuttojuve.com Pagina 0 | Zhegrova ko, ecco Elimoghale. Bremer prende fiato: l’ultimo allenamento JuveCappellino di lana in testa, sotto la pioggia battente, per darsi almeno l’impressione di protezione dall’acqua. Fischietto in mano e urla a interrompere gli esercizi, affinché l’attenzione ai ... tuttosport.com