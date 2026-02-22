Gigi D'Alessio a C'è Posta per te per la sorpresa di Giovanna al papà | Noi padri ci sentiamo sempre colpevoli

Gigi D’Alessio si presenta a C’è Posta per te per aiutare Giovanna a sorprendere suo padre, sottolineando quanto siano legati. La cantante vuole rendere speciale il momento per rafforzare il loro rapporto. La ragazza desidera esprimere tutto il suo affetto e far capire quanto il padre sia importante per lei. La scena si svolge inaspettatamente davanti a tutti, creando un momento carico di emozione. La sorpresa ha come obiettivo rafforzare il legame familiare tra loro.

Del Piero a C’è Posta per te, Matteo in lacrime: “Avevo 9 anni quando papà morì, l’unica volta allo stadio fu per te”#Del-Piero-C'è-Posta-per-te || Nella puntata di ieri di C’è Posta per te, Sara ha portato il fratello Matteo a incontrare Alessandro Del Piero.

Sara rifiuta la madre a C’è posta per te: “Non accetta che ho sposato l’amico di papà che ha 27 anni più di me”#C'è-posta-per-te || A C’è posta per te, Liliana è andata a cercare la figlia Sara dopo sette anni di distanza.

Vincenzo D’Agostino, morto lo storico paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci: Il poeta dell'amore ci ha lasciatiIl noto paroliere, collaboratore di grandi artisti della musica napoletana, è morto all’età di 64 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. libero.it

Morto Vincenzo D'Agostino paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, da Non dirgli mai a Rossetto e caffèCi ha lasciati troppo presto il maestro Vincenzo D’Agostino autore dei più grandi successi di Gigi D’Alessio e anche di ‘Stelle sulla terra’, brano che ho avuto l’onore di incidere nel 2006. virgilio.it

Lacrime e sconforto per i funerali di Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi D’Alessio, in primis, ma di moltissimi artisti napoletani. L’autore di diverse canzoni partenopee è morto due giorni fa, all’età di 64 anni, in seguito ad una malattia. #vincenzodagostino - facebook.com facebook