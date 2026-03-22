Durante la venticinquesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, sono stati eliminati due cantanti, Opi e Michele, e un ballerino, Antonio. La puntata ha visto momenti di emozione, con l’attrice e conduttrice che ha consolato una collega in lacrime, mentre si sono verificati anche scontri tra alcuni concorrenti, tra cui uno tra D’Alessio e Pettinelli.

La venticinquesima edizione di “Amici di Maria De Filippi ” fa triplete: eliminati due cantanti Opi e Michele, insieme al ballerino Antonio (“in un momento buio della mia vita, mi avete fatto trovare la luce”). Così i concorrenti rimangono in 14. I migliori della serata per il canto è stato Lorenzo, mentre tra i ballerini spicca Simone. La prima puntata si è aperta con una coreografia ad effeto con il corpo di ballo sulle note di “Sign of The Times” di Harry Styles, nella versione della serie tv “Bridgerton”. La new entry della giuria Gigi D’Alessio, che rimane sempre un gran signore in ogni contesto si trovi, ha risposto ad Anna Pettinelli. La professoressa ha avuto da ridire sulle belle parole che il cantautore ha speso per Lorenzo, dopo la sua esibizione con Michele, sulle note di “Don’t Let the Sun Go Down on Me” di Elton John. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amici 25, Cuccarini piange e De Filippi la consola. Scintille D’Alessio-Pettinelli: “Tu i dischi li metti, io invece li faccio”. Eliminati Opi, Antonio e Michele

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