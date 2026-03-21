Amici anticipazioni puntata Serale 21 Marzo 2026 | il terzo allievo eliminato

Le anticipazioni della puntata serale di Amici 25 del 21 marzo 2026 rivelano che un terzo allievo è stato eliminato durante la registrazione. La puntata, che andrà in onda questa sera, vede coinvolti insegnanti, concorrenti e pubblico presente in studio. La notizia dell’eliminazione si aggiunge alle altre decisioni prese nel corso della serata, creando grande attesa tra gli spettatori.

Le anticipazioni sulla puntata del Serale di Amici 25 del 21 marzo 2026 accendono l’attenzione del pubblico, curioso di scoprire cosa è successo durante la registrazione. Le tre squadre si sono affrontate in una serie di manche tra canto e ballo, con giudizi e confronti che hanno segnato il ritmo della serata. Tra esibizioni e tensioni in studio, emergono anche i primi verdetti della competizione. Il vero guadagno dei prof di Amici Amici anticipazioni, puntata Serale 21 Marzo 2026: le prime sfide. La serata si apre con Alex contro Opi: il primo ha la meglio con l’esibizione su Footloose, mentre Opi canta “Senza una donna”. I giudici Elena D’Amario e Gigi D’Alessio concordano sulla vittoria, con apprezzamenti per la performance di Alex. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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