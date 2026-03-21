Il serale di Amici 25 è tornato, con le prime anticipazioni del 21 marzo che rivelano gli eliminati, gli ospiti e le novità previste per questa prima puntata. La trasmissione, il talent show più longevo della televisione italiana, riparte sotto i riflettori e con le aspettative di un pubblico fedele. La conduzione rimane affidata a un volto noto del programma.

Riparte il Serale di Amici, arrivato alla sua 25esima stagione, che debutta questa sera, sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5. Alla guida, storica timoniera, Maria De Filippi inaugura la fase finale della venticinquesima edizione dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, con una giuria rinnovata, sfide ad alta tensione e le prime eliminazioni. Il meccanismo resta quello collaudato delle tre manche, e l’atmosfera è più carica che mai. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti d'eccezione, le sfide tra le squadre e le novità di questa edizione. La giuria di quest'anno vede l'ingresso del celebre cantautore e produttore Gigi D'Alessio, che si unisce ai confermatissimi Amadeus, Elena D’Amario (al suo secondo anno nel ruolo di giurata) e all'iconico paroliere Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici 25, le anticipazioni del 21 marzo: eliminati, ospiti e novità del primo serale

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